В Тульской области построили первую очередь крупнейшего в ЦФО тепличного комплекса за 7,2 млрд руб.



В Щекинском районе Тульской области агрохолдинг «ЭКО-Культура» завершил строительство первой очереди тепличного комплекса круглогодичного цикла по производству овощей в защищенном грунте. На первом этапе освоено 7,2 млрд рублей, общий объем инвестиций в проект составит 24 млрд рублей. В рамках первой очереди создается 400 рабочих мест. После ввода третьей очереди трудоустроят 1200 человек. Тепличный комплекс будет занимать около 80 гектаров.

Вторая очередь строительства тепличного комплекса будет завершена к концу текущего года, третья очередь – к концу 2021 года. После выхода на проектную мощность комплекс будет производить 37 тыс. тонн огурцов, 26,5 тыс. тонн томатов и 300 тонн салата.

Сейчас на предприятии завершено строительство тепличных блоков с общей площадью остекления более 26 га. Подведены газ и электричество, завершается монтаж автоматической системы досвечивания и обеспечения внутреннего микроклимата, которая позволяет повысить урожайность овощных культур.

Продукция будет реализовываться централизованно, через распределительные центры агрохолдинга «ЭКО-культура» в торговые сети Тульской области и соседних регионов. Рядом с теплицами будет построен распределительно-логистический центр с линией калибровки, фасовки и упаковки готовой продукции.

Тульская область, Центральный федеральный округ