В Свердловской области запустили первый в России циклотрон для ядерной медицины



В Екатеринбурге готовится к запуску циклотронный центр ядерной медицины Уральского федерального университета (УрФУ), где будут создавать радиофармпрепараты для ранней диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Циклотрон для производства изотопов уже запущен, а остальное оборудование проходит тестирование. Подобных циклотронов в России пока нет.

Специально для циклотрона в одном из зданий УрФУ в Екатеринбурге был построен бункер с толщиной стен от 2,5 до 3 метров. Это должно обезопасить горожан от высокого уровня радиации. С помощью созданного комплекса радиоактивное вещество будут превращать в препарат для диагностики, который можно безопасно вводить в организм.

Метод не имеет никаких медицинских противопоказаний. Радиофармпрепараты вводятся в ту зону организма, которую необходимо изучить. Изотоп распадается, дает излучение и помогает с помощью сканера диагностировать заболевание.

Запуск циклотронного комплекса и производство на нём радиофармпрепаратов позволит расширить применение диагностических установок в Свердловской области и снизить цену диагностики для пациентов. Технический запуск первого на Урале циклотронного комплекса запланирован на лето 2020 года.

Свердловская область, Уральский федеральный округ