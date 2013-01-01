В Свердловской области запустили первый в России циклотрон для ядерной медицины
Янв 20
В Екатеринбурге готовится к запуску циклотронный центр ядерной медицины Уральского федерального университета (УрФУ), где будут создавать радиофармпрепараты для ранней диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Циклотрон для производства изотопов уже запущен, а остальное оборудование проходит тестирование. Подобных циклотронов в России пока нет.
Специально для циклотрона в одном из зданий УрФУ в Екатеринбурге был построен бункер с толщиной стен от 2,5 до 3 метров. Это должно обезопасить горожан от высокого уровня радиации. С помощью созданного комплекса радиоактивное вещество будут превращать в препарат для диагностики, который можно безопасно вводить в организм.
Метод не имеет никаких медицинских противопоказаний. Радиофармпрепараты вводятся в ту зону организма, которую необходимо изучить. Изотоп распадается, дает излучение и помогает с помощью сканера диагностировать заболевание.
Запуск циклотронного комплекса и производство на нём радиофармпрепаратов позволит расширить применение диагностических установок в Свердловской области и снизить цену диагностики для пациентов. Технический запуск первого на Урале циклотронного комплекса запланирован на лето 2020 года.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
20 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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