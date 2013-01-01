На Алтае завершили создание первого в РФ регионального кластера солнечной генерации за 12 млрд руб.



В селе Амур Усть-Коксинского района Республики Алтай открыли крупнейшую в Сибири солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 40 МВт. Станция входит в десятку крупнейших в России и завершает проект компании «Хевел» по строительству системы солнечной генерации в регионе общей стоимостью более 12 млрд рублей. Установленная мощность всех восьми СЭС в Горном Алтае достигла 120 МВт. В данной сфере создано свыше 200 рабочих мест в задействованных населенных пунктах.

Накануне новая солнечная станция мощностью 10 МВт была запущена в Чемальском районе. Ранее введена в эксплуатацию новая СЭС в селе Иня Онгудайского района общей мощностью 25 МВт.

В рамках проекта также построены и успешно работают Майминская СЭС мощностью 25 МВт, две солнечные станции в Кош-Агаче мощностью по 5 МВт и такие же — в Усть-Кане и Онгудае.

Расчетная годовая выработка всех солнечных электростанций Горного Алтая составит около 154 млн кВт/ч. Это позволит обеспечить более 30% энергопотребления региона за счет солнечной генерации.

Таким образом, компания завершила формирование первого в России регионального кластера возобновляемой энергетики, над которым работала с 2014 года.

Республика Алтай, Сибирский федеральный округ