В Нижегородской области открыли первое в России производство наномодифицированных полимеров



В г. Дзержинске Нижегородской области состоялся запуск первого в России завода по импортозамещающему производству наномодифицированных полимеров ООО «ОКАПОЛ». Отечественная технология мирового уровня основана на собственных разработках компании. Объем инвестиций в новое производство составил 340 млн рублей. Благодаря реализации проекта в регионе создано 150 новых рабочих мест.

Мощность завода — 5 тыс. тонн наномодифицируемых полимеров в год, в перспективе планируется увеличить ее вчетверо.

Производимая заводом продукция — модифицированные полимерные нанокомпозиты и другие новые композиционные материалы используются в используются в качестве модифицирующих добавок в термопластиках, каучуках, красках, покрытиях и находят применение в тяжелом и нефтегазовом машиностроении, топливно-энергетическом комплексе, а также в медицине.

Во время церемонии открытия нового предприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве с центром центр исследований и разработок «СИБУР ПолиЛаб», расположенным в «Сколково», а также с нижегородским Научно-образовательным центром.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ