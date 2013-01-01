В Нижегородской области открыли первое в России производство наномодифицированных полимеров
Янв 21
В г. Дзержинске Нижегородской области состоялся запуск первого в России завода по импортозамещающему производству наномодифицированных полимеров ООО «ОКАПОЛ». Отечественная технология мирового уровня основана на собственных разработках компании. Объем инвестиций в новое производство составил 340 млн рублей. Благодаря реализации проекта в регионе создано 150 новых рабочих мест.
Мощность завода — 5 тыс. тонн наномодифицируемых полимеров в год, в перспективе планируется увеличить ее вчетверо.
Производимая заводом продукция — модифицированные полимерные нанокомпозиты и другие новые композиционные материалы используются в используются в качестве модифицирующих добавок в термопластиках, каучуках, красках, покрытиях и находят применение в тяжелом и нефтегазовом машиностроении, топливно-энергетическом комплексе, а также в медицине.
Во время церемонии открытия нового предприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве с центром центр исследований и разработок «СИБУР ПолиЛаб», расположенным в «Сколково», а также с нижегородским Научно-образовательным центром.
Нижегородская область, Приволжский федеральный округ
21 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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