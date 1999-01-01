В Севастополе дан старт созданию яхтенной марины в Балаклавской бухте



Крымский филиал Главгосэкспертизы РФ выдал положительное заключение по итогам рассмотрения результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на создание яхтенной марины в Балаклавской бухте Севастополя. Согласно техзаданию строительно-монтажные работы по проекту обойдутся ориентировочно в 7,2 млрд рублей. Генеральным проектировщиком является ООО «Стройгазмонтаж» (Москва).

Специально оборудованную морскую стоянку мощностью 600 маломерных судов создадут согласно поручению президента России Владимира Путина в рамках проекта гражданского развития территории Балаклавской бухты.

Кроме зоны швартовки яхт и катеров и их сервисного обслуживания, яхтенная марина будет включать в себя гостиничный и рекреационный комплексы, многофункциональный центр с парковой зоной, открытый амфитеатр и паркинг на 2000 мест.

В рамках проекта планируется построить единую пешеходную набережную, рыбный рынок, реконструировать городской пляж. Также прорабатывается возможность строительства канатной дороги и железнодорожного узла, который свяжет Балаклаву с Севастополем и Симферополем.

На первом этапе реализации проекта специалисты проведут очистку и углубление дна Балаклавской бухты, а также расчистят дно прибрежной полосы и организуют инженерную подготовку территории. Кроме того, предстоит реконструировать причалы общей длиной более 1,9 тыс. метров, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения набережных бухты.

Балаклава должна стать одним из центров яхтенного туризма юга России, кроме того, здесь находятся руины генуэзской крепости Чембало, построенной в XIV веке. Бухта, расположенная на юго-западном побережье Крымского полуострова, защищена от ветров, в ней не бывает штормов, что делает ее удобной для швартовки и размещения судов.

Севастополь, Южный федеральный округ