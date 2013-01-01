В Адыгее открыли агрокомплекс в рамках первого в России кластера по производству козьего молока



В поселке Трехречный Майкопского района Республики Адыгея состоялось торжественное открытие молочно-товарного комплекса ООО «Мирный-Адыгея» в рамках проекта по созданию уникального кластера по производству козьего молока. Такого кластера в России еще нет. Новое направление в животноводстве позволит наращивать выпуск и экспортный потенциал стратегического для региона продукта – адыгейского сыра.

Под строительство был выделен земельный участок площадью 600 га. Уже введен в строй современный животноводческий комплекс на 2 тысячи голов коз. Здесь содержится 1017 племенных коз зааненской породы, которая обладает одной из самых высоких в мире молочной продуктивностью. К лету планируется завезти из Нидерландов еще 550 коз.

В настоящее время завершено строительство завода по переработке козьего молока производительностью до 6 тыс. литров в смену. В дальнейшем кластер будет увеличен до 12 ферм по 2 тыс. животных.

Развитие козьего кластера имеет большое значение для республики, где создается сырьевая база с целью производства продукции из козьего молока, прежде всего – брендового адыгейского сыра.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ