Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 ЯНВ, 11:04 МСК
USD (ЦБ)    61,9515
EUR (ЦБ)    68,6856

24 ЯНВ, 11:04 МСК
USD (ЦБ)    61,9515
EUR (ЦБ)    68,6856

В Адыгее открыли агрокомплекс в рамках первого в России кластера по производству козьего молока

Янв 24
Москва Центральный федеральный округ
В Адыгее открыли агрокомплекс в рамках первого в России кластера по производству козьего молока

В поселке Трехречный Майкопского района Республики Адыгея состоялось торжественное открытие молочно-товарного комплекса ООО «Мирный-Адыгея» в рамках проекта по созданию уникального кластера по производству козьего молока. Такого кластера в России еще нет. Новое направление в животноводстве позволит наращивать выпуск и экспортный потенциал стратегического для региона продукта – адыгейского сыра.
Под строительство был выделен земельный участок площадью 600 га. Уже введен в строй современный животноводческий комплекс на 2 тысячи голов коз. Здесь содержится 1017 племенных коз зааненской породы, которая обладает одной из самых высоких в мире молочной продуктивностью. К лету планируется завезти из Нидерландов еще 550 коз.

В настоящее время завершено строительство завода по переработке козьего молока производительностью до 6 тыс. литров в смену. В дальнейшем кластер будет увеличен до 12 ферм по 2 тыс. животных.

Развитие козьего кластера имеет большое значение для республики, где создается сырьевая база с целью производства продукции из козьего молока, прежде всего – брендового адыгейского сыра.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
24 Янв:
24 Янв:
23 Янв:
Центральный федеральный округ:
23 Янв:
23 Янв:
23 Янв:
РОССИЯ:
23 Янв:
23 Янв:
23 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Дыхание картин. Какими эмоциями заряжает зрителей художник Иволга?

Дыхание картин. Какими эмоциями заряжает зрителей художник Иволга?
Культура

Сбербанк останется без Грефа? Почему глава крупнейшего банка может покинуть свой пост

Сбербанк останется без Грефа? Почему глава крупнейшего банка может покинуть свой пост
Экономика 8

Ответственный за пенсионную реформу. Почему сменился глава Пенсионного фонда и что это значит

Ответственный за пенсионную реформу. Почему сменился глава Пенсионного фонда и что это значит
Экономика 18

В карманах у граждан или у нефтяников. Где правительство найдет 4,5 трлн руб. на обещания Путина

В карманах у граждан или у нефтяников. Где правительство найдет 4,5 трлн руб. на обещания Путина
Экономика

«Молодой и незашоренный». Кто стал новым генеральным прокурором России

«Молодой и незашоренный». Кто стал новым генеральным прокурором России
Политика

Коллекторам отдадут долги за ЖКХ. К чему это приведет?

Коллекторам отдадут долги за ЖКХ. К чему это приведет?
Экономика 10

Узнай, страна

В Краснодарском крае открыли крупный распределительный центр плодоовощной продукции

В Краснодарском крае открыли крупный распределительный центр плодоовощной продукции

В Адыгее открыли агрокомплекс в рамках первого в России кластера по производству козьего молока

В Адыгее открыли агрокомплекс в рамках первого в России кластера по производству козьего молока

В Астраханской области заложили морской буксир-спасатель для Морспасслужбы

В Астраханской области заложили морской буксир-спасатель для Морспасслужбы

В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки

В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки

Новости дня

10:17 Китай поддержал инициативу Путина провести саммит пяти стран Китай поддержал инициативу Путина провести саммит пяти стран
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
08:40 Облигации Минфина на 58 миллиардов рублей купил анонимный инвестор Облигации Минфина на 58 миллиардов рублей купил анонимный инвестор
07:30 В китайской провинции из-за коронавируса закрыли десять городов В китайской провинции из-за коронавируса закрыли десять городов
23 ЯНВ, 23:59 Автомобиль Юрия Гагарина выставят на торги на аукционе в Москве Автомобиль Юрия Гагарина выставят на торги на аукционе в Москве
23 ЯНВ, 22:39 Путин и Зеленский не встретились в Иерусалиме Путин и Зеленский не встретились в Иерусалиме
23 ЯНВ, 22:18 Индексация пенсий будет закреплена в Конституции Индексация пенсий будет закреплена в Конституции
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
23 ЯНВ, 21:38 Теперь вы можете слушать голос 3000-летней египетской мумии Теперь вы можете слушать голос 3000-летней египетской мумии

Узнай, страна!

11:00 В Краснодарском крае открыли крупный распределительный центр плодоовощной продукции В Краснодарском крае открыли крупный распределительный центр плодоовощной продукции
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter