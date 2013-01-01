ТОП-10 достижений недели: как в России открывали новые заводы, мегафермы, залежи нефти и турсезоны?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в российских регионах были продолжены крупные проекты в сферах судостроения, добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства. Завершено строительство нескольких социально значимых дорожных объектов. Стартовали крупные инвестиционные проекты в химической и целлюлозно-бумажной промышленности. Финишировали масштабная модернизация газотранспортной системы в Центральном федеральном округе и организация электроснабжения на всей протяженности магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». От Югры до Сочи открылись зимние туристические сезоны.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»