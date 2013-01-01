ТОП-10 достижений недели: как в России открывали новые заводы, мегафермы, залежи нефти и турсезоны?
Дек 13
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе в российских регионах были продолжены крупные проекты в сферах судостроения, добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства. Завершено строительство нескольких социально значимых дорожных объектов. Стартовали крупные инвестиционные проекты в химической и целлюлозно-бумажной промышленности. Финишировали масштабная модернизация газотранспортной системы в Центральном федеральном округе и организация электроснабжения на всей протяженности магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». От Югры до Сочи открылись зимние туристические сезоны.
- В Санкт-Петербурге вышел на ходовые испытания самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика»
- В Забайкалье стартовал проект создания первого зернового терминала на российско-китайской границе
- В Новосибирске открыли первый в Сибири центр позитронно-эмиссионной томографии за 1,2 млрд рублей
- В Иркутской области открыли четыре новые залежи нефти Чонской группы месторождений
- В Красноярском крае рудники «Комсомольский» и «Скалистый» объединились на глубине около 1 км
- В Рязанской области открыли самую крупную молочную ферму Центральной России за 4,5 млрд рублей
- В Ленинградской области открыли новый завод по производству картона из макулатуры за 3,5 млрд рублей
- В Челябинске построили кислородную станцию на цинковом заводе за 1,7 млрд рублей
- В Ульяновске началось строительство нового гофрозавода за 2,5 млрд рублей
- В Тульской области запустили первую очередь крупного овцеводческого комплекса
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
13 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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