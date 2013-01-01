В Рязанской области открыли самую крупную молочную ферму Центральной России за 4,5 млрд рублей



В с. Ольхи Шацкого района Рязанской области открылся животноводческий комплекс «Шацк» группы компаний «ЭкоНива-АПК», рассчитанный на 7800 голов молодняка крупного рогатого скота молочных пород и 6000 голов дойного стада. Проектная мощность комплекса составляет 54 тыс. тонн молока в год. Стоимость проекта превысила 4,5 млрд рублей. Создано более 240 рабочих мест.

В состав фермы входят 6 коровников, секции для телят, четыре площадки для содержания молодняка и секции для выгула. На комплекс завезены нетели голштинской породы, которые успешно прошли карантинные мероприятия.

Главный доильно-молочный блок оборудован двумя современными каруселями GEA Farm Technologies на 72 места каждая. Ферма оборудована современными очистными сооружениями и отделением для хранения навоза.

Это вторая ферма «ЭкоНивы», запущенная в этом году в Рязанской области. Ранее была открыта ферма в д. Нестерово Пителенского района. В настоящее время строится еще одна мега-ферма в Александро-Невском районе, которую планируют открыть в конце 2020 года.

Рязанская область, Центральный федеральный округ