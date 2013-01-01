В Санкт-Петербурге начали строительство супертраулера из серии судов общей стоимостью 65 млрд рублей



В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» официально приступили к строительству четвертого судна из серии больших морозильных траулеров для «Русской Рыбопромышленной Компании». Сейчас начата резка металла для супертраулера. Серия из 10 судов строится парами, по два судна в год. Общий объем инвестиций в строительство серии — более 65 млрд рублей.

Каждое такое судно рассчитано на ежегодный вылов порядка 60 тысяч тонн рыбы и оборудовано современной рыбоперерабатывающей фабрикой, способной осуществлять безотходную переработку всего улова. Мощность такой фабрики по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью увеличена более чем в два раза по сравнению с аналогами.

В настоящее время на стапеле «Адмиралтейских верфей» корпус первого судна собран на 90%, второго — на 55%. Спуск первой пары супертраулеров на воду запланирован на весну следующего года. Строительство ведется в рамках государственной программы ивестиционных квот.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ