В Челябинске построили кислородную станцию на цинковом заводе за 1,7 млрд рублей



На Челябинском цинковом заводе (входит в металлургический комплекс УГМК) состоялась церемония открытия кислородной станции производительностью 10 тыс. кубометров кислорода в час. Стоимость объекта, призванного обеспечить экологическую энергетическую безопасность производства, составила 1,7 млрд рублей.

Новое оборудование работает по технологии вакуумной коротко-цикловой адсорбции, основанной на селективном разделении азота, углекислого газа, влаги на твердых молекулярных ситах при изменении давления подачи атмосферного воздуха. При этом все примеси из воздуха поглощаются, а очищенный кислород поступает в производство.

Кроме того, старый кислородопровод протяженность 11,3 км находился в эксплуатации более 40 лет, проходя по территории сторонних организаций и города. Запуск новой станции позволяет избежать потенциально опасных ситуаций.

Челябинская область, Уральский федеральный округ