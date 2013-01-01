В Челябинске построили кислородную станцию на цинковом заводе за 1,7 млрд рублей
Дек 12
На Челябинском цинковом заводе (входит в металлургический комплекс УГМК) состоялась церемония открытия кислородной станции производительностью 10 тыс. кубометров кислорода в час. Стоимость объекта, призванного обеспечить экологическую энергетическую безопасность производства, составила 1,7 млрд рублей.
Новое оборудование работает по технологии вакуумной коротко-цикловой адсорбции, основанной на селективном разделении азота, углекислого газа, влаги на твердых молекулярных ситах при изменении давления подачи атмосферного воздуха. При этом все примеси из воздуха поглощаются, а очищенный кислород поступает в производство.
Кроме того, старый кислородопровод протяженность 11,3 км находился в эксплуатации более 40 лет, проходя по территории сторонних организаций и города. Запуск новой станции позволяет избежать потенциально опасных ситуаций.
Челябинская область, Уральский федеральный округ
12 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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