В Тульской области запустили первую очередь крупного овцеводческого комплекса



В Тепло-Огаревском районе Тульской области реализован первый этап межрегионального проекта ООО «АПХ «Мираторг» по строительству в регионе двух новых овцеводческих комплексов с общим объемом инвестиций около 6 млрд рублей. На первую построенную ферму поставили 4 тыс. голов материнского стада овец. Обеспечено работой порядка 100 местных жителей.

Проект «Мираторга» по производству ягнятины включает создание и развитие племенного ядра с высокой генетикой, содержание маточного поголовья, выращивание и откорм ягнят в течение 4-6 месяцев до достижения веса 45-55 кг.

Сейчас компания завершает строительство производственных корпусов овцеводческого комплекса. Мощность предприятия позволит единовременно содержать до 50 тыс. голов овец и производить до 3,3 тыс. тонн в живом весе в год.

Для выращивания животных предусмотрены закрытые площадки, что гарантирует постоянный зооветеринарный контроль, строгое соблюдение рациона питания и стабильно высокое качество баранины.

Тульская область, Центральный федеральный округ