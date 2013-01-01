Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ДЕК, 13:23 МСК
USD (ЦБ)    63,5653
EUR (ЦБ)    70,4558

11 ДЕК, 13:23 МСК
USD (ЦБ)    63,5653
EUR (ЦБ)    70,4558

В Тульской области запустили первую очередь крупного овцеводческого комплекса

Дек 11
Москва Центральный федеральный округ
В Тульской области запустили первую очередь крупного овцеводческого комплекса

В Тепло-Огаревском районе Тульской области реализован первый этап межрегионального проекта ООО «АПХ «Мираторг» по строительству в регионе двух новых овцеводческих комплексов с общим объемом инвестиций около 6 млрд рублей. На первую построенную ферму поставили 4 тыс. голов материнского стада овец. Обеспечено работой порядка 100 местных жителей.
Проект «Мираторга» по производству ягнятины включает создание и развитие племенного ядра с высокой генетикой, содержание маточного поголовья, выращивание и откорм ягнят в течение 4-6 месяцев до достижения веса 45-55 кг.

Сейчас компания завершает строительство производственных корпусов овцеводческого комплекса. Мощность предприятия позволит единовременно содержать до 50 тыс. голов овец и производить до 3,3 тыс. тонн в живом весе в год.

Для выращивания животных предусмотрены закрытые площадки, что гарантирует постоянный зооветеринарный контроль, строгое соблюдение рациона питания и стабильно высокое качество баранины.

Тульская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
11 Дек:
11 Дек:
11 Дек:
Центральный федеральный округ:
11 Дек:
11 Дек:
11 Дек:
РОССИЯ:
10 Дек:
10 Дек:
10 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Россияне назвали 50 тысяч рублей справедливой зарплатой. Большинство ждет ее от властей

Россияне назвали 50 тысяч рублей справедливой зарплатой. Большинство ждет ее от властей
Экономика 1

Увольнять никого не будут, зарплаты повысят. Что ждет работающих россиян в 2020 году

Увольнять никого не будут, зарплаты повысят. Что ждет работающих россиян в 2020 году
Экономика 13

«Раз, раз и…» Почему Путин и Зеленский так и не договорились по Донбассу

«Раз, раз и…» Почему Путин и Зеленский так и не договорились по Донбассу
Политика

Твердокаменные вложения. Как граждане и бизнес наращивают инвестиции в недвижимость в России?

Твердокаменные вложения. Как граждане и бизнес наращивают инвестиции в недвижимость в России?
Экономика

Россию лишили Олимпиады. За что ввели самые жесткие санкции в современном спорте

Россию лишили Олимпиады. За что ввели самые жесткие санкции в современном спорте
Политика

Удивляют возможностями. Воронежскую область представят инвесторам в ТПП РФ

Удивляют возможностями. Воронежскую область представят инвесторам в ТПП РФ
События и факты

Узнай, страна

В Краснодар приехал Дед Мороз из Великого Устюга с благотворительным проектом

В Краснодар приехал Дед Мороз из Великого Устюга с благотворительным проектом

В Санкт-Петербурге начали строительство супертраулера из серии судов общей стоимостью 65 млрд рублей

В Санкт-Петербурге начали строительство супертраулера из серии судов общей стоимостью 65 млрд рублей

В Тульской области запустили первую очередь крупного овцеводческого комплекса

В Тульской области запустили первую очередь крупного овцеводческого комплекса

В Башкирии открыли новый цех на вагоноремонтном заводе

В Башкирии открыли новый цех на вагоноремонтном заводе

Новости дня

13:03 Российские боксеры заявили, что не поедут на Олимпиаду без национального флага Российские боксеры заявили, что не поедут на Олимпиаду без национального флага
Меркель заявила, что Путин – это победитель саммита в Париже
Меркель заявила, что Путин – это победитель саммита в Париже
11:53 Бывшего министра обороны Украины заочно судят в России за призывы к терроризму Бывшего министра обороны Украины заочно судят в России за призывы к терроризму
10:29 В планах комиссии атлетов WADA – избавиться от всех россиян на Олимпиаде В планах комиссии атлетов WADA – избавиться от всех россиян на Олимпиаде
08:22 Юристы отказываются представлять Украину на трибунале по керченской провокации Юристы отказываются представлять Украину на трибунале по керченской провокации
07:26 Лавров и Трамп поделились впечатлениями от встречи Лавров и Трамп поделились впечатлениями от встречи
10 ДЕК, 23:03 В Вашингтоне завершилась встреча Лаврова и Помпео В Вашингтоне завершилась встреча Лаврова и Помпео
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
10 ДЕК, 22:14 Песков прокомментировал заявление Авакова о "сдавших нервах" Суркова Песков прокомментировал заявление Авакова о "сдавших нервах" Суркова

Узнай, страна!

12:39 В Краснодар приехал Дед Мороз из Великого Устюга с благотворительным проектом В Краснодар приехал Дед Мороз из Великого Устюга с благотворительным проектом
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter