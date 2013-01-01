В Иркутской области открыли четыре новые залежи нефти Чонской группы месторождений



В Катангском районе Иркутской области на Игнялинском лицензионном участке недр специалисты предприятия «Газпромнефть-ГЕО» (дочерняя компания НГКМ «Газпром нефть») открыли новые залежи углеводородов. По итогам бурения поисково-оценочной скважины выявлено 4 новые залежи. Ожидаемый прирост запасов составляет свыше 19 млн тонн нефти или почти 10% от всех извлекаемых запасов жидких углеводородов Чонской группы месторождений.

При испытании пласта был получен фонтанирующий приток нефти с дебитом свыше 40 тонн в сутки, что подтвердило промышленный потенциал открытия.

Рентабельное освоение залежей Чонских месторождений затруднено их сложным геологическим строением и широкой географией залегания углеводородов.

При определении места бурения поисково-оценочной скважины использовалась сейсмогеологическая модель пластов Игнялинского нефтегазоконденсатного месторождения, созданная по результатам исследования 75 пробуренных скважин и данных 3D-сейсморазведки.

В 2020 г. на Игнялинском НГКМ «Газпром нефть» планирует бурение трех скважин для опытно-промышленной эксплуатации. Геологические запасы Чонских месторождений превышают 1 млрд тонн нефти и 300 млрд м3 природного газа. Участки Чонской группы расположены в 100 км от магистрального нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан. Иркутская область, Сибирский федеральный округ