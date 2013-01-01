В Красноярском крае рудники «Комсомольский» и «Скалистый» объединились на глубине около 1 км



В Норильском промышленном районе (Красноярский край) произошло объединение медно-никелевых рудников «Комсомольский» и «Скалистый» с помощью встречной сбойки на глубине «горизонт − 950 м». Сбойка на самом длинном участке выработки длиной более 2 км проведена в рамках первого этапа строительства второго пускового комплекса рудника «Комсомольский» — крупномасштабного стратегического проекта компании «Норникель» общей стоимостью 15 млрд рублей.

Благодаря объединению в обоих рудниках появилось общешахтное проветривание, что позволит осуществить проходку и отработку залежи одновременно в нескольких направлениях. Кроме того, сбойка позволила оптимизировать доставку горной массы с дальней выработки «Комсовольского» через ближний ствол шахты «Скалистого».

Горная выработка уже оборудована датчиками системы позиционирования и беспроводной мобильной связью, что обеспечивает линейный персонал оперативной связью с поверхностью шахты.

В процессе строительства первого этапа второго пускового комплекса был пересечен Норильско-Хараелахский разлом, который характеризуется ослабленными горными породами, плохо поддающимися креплению.

Благодаря профессионализму и слаженности действий специалистов 60 метров разлома удалось преодолеть за два месяца. В процессе строительства горной выработки использовалась арочно-податливая крепь — тяжелый вид крепления, который применяется в сложных горно-геологических условиях.

В настоящее время завершается проходка и крепление горных выработок. В 2020 году предстоят работы по обеспечению инфраструктуры новых горизонтов различными коммуникациями — водой, сжатым воздухом, электроэнергией и т. д.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ