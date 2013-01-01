В Новосибирске открыли первый в Сибири центр позитронно-эмиссионной томографии за 1,2 млрд рублей



В Новосибирске группа компаний «Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем им.Березина» (ЛЦД МИБС, г. Санкт-Петербург) ввела в эксплуатацию первый из четырех запланированных в Сибири центров позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) для диагностики онкологических заболеваний. Стоимость строительства и оборудования составила 1,2 млрд рублей.

ПЭТ-центр площадью 4 тыс. кв. метров сможет принимать до 8 тыс. пациентов в год. Кроме позитронно-эмиссионного томографа в центре установлен циклотрон для производства радиофармпрепаратов для проведения исследований. Около 30 тыс. доз специальных препаратов в год будут использоваться не только в Новосибирске, но и в трех других сибирских центрах.

В течение 2020 года компания планирует ввести в эксплуатацию еще два ПЭТ-центра в Томске и Барнауле, инвестировав в каждый по 500 млн рублей. Предполагается также строительство аналогичного медучреждения в Кемерове.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ