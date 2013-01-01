В Ульяновске началось строительство нового гофрозавода за 2,5 млрд рублей



В Ульяновске АО «Архбум» (входит в Архангельский ЦБК австрийско-германского холдинга Pulp Mill Holding) начало строительство нового гофрозавода, который станет пятой производственной площадкой компании в России. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд рублей.

Мощность нового производства по выпуску гофроупаковки и гофрокартона – 16 млн метров в месяц (годовой потенциал – 192 млн метров). Ульяновская площадка будет запущена в конце 2020 г.

В рамках комплексной программы будут реализованы два основных этапа: на первом (2020 год) запустят две линии конвертинга и гофроагрегат, на втором (2021 - 2023 годы) – введут еще четыре перерабатывающие линии, а также увеличат складские помещения и т.д.

На заводе будет выпускаться трех- и пятислойная гофропродукция: четырехклапанные гофроящики, ящики ротационной и плоской высечки и др.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ