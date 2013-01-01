В Забайкалье стартовал проект создания первого зернового терминала на российско-китайской границе
Дек 10
В Забайкальском крае компания «Забайкальский зерновой терминал» стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» с проектом по строительству первого железнодорожного зернового терминала на крупнейшем российско-китайском погранпереходе в поселке Забайкальск. Реализация проекта позволит создать 207 рабочих мест и решить проблему экспорта сибирского зерна в КНР. Общий объем инвестиций составляет около 8,9 млрд рублей.
Благодаря осуществлению проекта ежегодный объем перевалки зерновых культур из российских вагонов в китайские достигнет 8 млн тонн. Строительные работы на российско-китайской границе начнутся в 2020 году.
Поселок Забайкальск объединяет железнодорожный и автомобильный международные пункты пропуска. Вместе они образуют пограничный переход, через который проходит свыше 60% российско-китайского товарооборота.
Забайкальский край, Дальневосточный федеральный округ
10 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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