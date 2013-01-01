В Ленинградской области открыли новый завод по производству картона из макулатуры за 3,5 млрд рублей
Дек 12
В г. Коммунар Ленинградской области международная группа Кнауф открыла завод АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» по выпуску облицовочного картона. Основным сырьем для производства является макулатура. В рамках уникального для российской целлюлозно-бумажной промышленности проекта стоимостью 3,5 млрд рублей на предприятии также реконструированы очистные сооружения и модернизирована картоноделательная машина.
Производственная мощность картоноделательной машины увеличена на 50% и составляет около 860 млн кв. метров облицовочного картона в год. При этом комбинат будет ежегодно перерабатывать 250 тысяч тонн макулатуры.
Переоборудованная станция биологической очистки позволила в два раза снизить показатель химической и в три раза — биологической потребности сточных вод в кислороде.
Мощности нового завода позволяют обеспечить все заводы группы Кнауф в России необходимой продукцией. Кроме того, облицовочный картон будет поставляться в Азербайджан, Казахстан, Латвию, Финляндию и Узбекистан.
Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ
12 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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