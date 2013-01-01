ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ осваивали точное литье, лазерную хирургию и автороботов?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Первая неделя декабря началась с запуска газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», проходящему через три региона России. В приграничном Приамурье, реализуя программу модернизации БАМа и Транссиба, открыли крупнейший железнодорожный переезд, который позволит существенно сократить время доставки грузов к морским портам Дальнего Востока.

В Москве в рамках проходящих международных форумов по здравоохранению и электроэнергетике предприятия ряда российских регионов представили изобретения, не имеющие аналогов в мире и в России. Подразделения «КАМАЗа», «Трансмашхолдинга», «Ростеха» и других индустриальных гигантов провели испытания новейшей техники. Открылись крупные промышленные и аграрные предприятия. Стартовали новые масштабные проекты.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»