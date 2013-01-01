ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ осваивали точное литье, лазерную хирургию и автороботов?
Дек 6
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Первая неделя декабря началась с запуска газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», проходящему через три региона России. В приграничном Приамурье, реализуя программу модернизации БАМа и Транссиба, открыли крупнейший железнодорожный переезд, который позволит существенно сократить время доставки грузов к морским портам Дальнего Востока.
В Москве в рамках проходящих международных форумов по здравоохранению и электроэнергетике предприятия ряда российских регионов представили изобретения, не имеющие аналогов в мире и в России. Подразделения «КАМАЗа», «Трансмашхолдинга», «Ростеха» и других индустриальных гигантов провели испытания новейшей техники. Открылись крупные промышленные и аграрные предприятия. Стартовали новые масштабные проекты.
- В Приамурье открыли движение поездов по новому железнодорожному мосту через реку Зея за ₽ 4,7 млрд
- В Ярославской области открыли крупнейшее в России литейное производство мирового уровня
- В Московской области создали не имеющий аналогов в мире лазерный комплекс для лечения онкологии
- В Саратовской области начали строительство завода по глубокой переработке пшеницы за ₽ 19 млрд
- В Красноярске открыли самый современный в Сибири хирургический корпус за ₽ 7,4 млрд
- В Ленинградской области открыли новый завод по производству сублимированного кофе за ₽ 6,4 млрд
- В Ставропольском крае открыли самый крупный на Северном Кавказе экспоцентр
- Во Владимирской области построили участок автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» за ₽ 2,5 млрд
- В Нижнем Новгороде открыли первый в России завод по высококачественной переработке пластика
- В Татарстане на заводе «КамАЗ» начали тестирование высокоточного беспилотного грузовика
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
6 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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