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В Ленинградской области открыли новый завод по производству сублимированного кофе за 6,4 млрд рублей

Дек 4
Москва Центральный федеральный округ
В Ленинградской области открыли новый завод по производству сублимированного кофе за 6,4 млрд рублей

В Всеволжском районе Ленинградской области российская группа компаний «Орими» открыла новый завод по производству натурального растворимого кофе. Объём инвестиций составил 6,4 млрд рублей, 60% из которых вложено в оборудование и технологии. На заводе будет создано 510 рабочих мест. Объем производства составит 4200 тонн кофе в год с перспективой увеличения до 8500 тонн.
На новом предприятии будет осуществляться полный цикл производства натурального растворимого сублимированного кофе. Производственный комплекс включает в себя цех подготовки сырья, цех обжарки и помола, цех сублимационной сушки, цех готовой продукции, а также складские комплексы сырья, комплектующих и готовой продукции.

Технология производственного процесса приготовления растворимого кофе включает обжарку зеленого кофе, экстракцию и сублимацию — глубокую заморозку и сушку в вакууме. Примечательно, что для удаления влаги из кофе используется не тепло, а холод: в камере при температуре минус 52 градуса, превращаясь в лед, отделяется только вода, не изменяя вкус и запах кофе.

На заводе осуществляется контроль цветности обжарки, воспроизведение профилей обжарки, бережное извлечение ароматических веществ из экстракта, бережная концентрация сухих веществ в экстракте, хранение и фасовка продукта в инертной среде.

Проект строительства в регионе нового кофейного завода реализован в рамках программы максимального импортозамещения и повышения уровня локализации производства компании «Орими» в РФ.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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