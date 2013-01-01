В Приамурье открыли движение поездов по новому железнодорожному мосту через реку Зея за ₽ 4,7 млрд



В Амурской области официально ввели в эксплуатацию новый железнодорожный мост через реку Зея, который стал одним из крупнейших в сети Забайкальской железной дороги (ЗабЖД). Протяженность моста с учетом подходов составляет около 3,4 км. Стоимость объекта превысила 4,7 млрд рублей. Строительство моста велось с 2016 г. в рамках инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей».

Новый мост расположен на участке между станциями Михайло-Чесноковская – Арга и предназначен для пропуска поездов по «Транссибу» в направлении с запада на восток. Для сокращения срока строительства возведение опор и сборка пролетных строений осуществлялись параллельно с двух берегов, что позволило выполнить работы на год раньше запланированного.

Конструкция моста обеспечит пропуск пассажирских поездов со скоростью до 120 км/час и грузовых поездов с увеличенной осевой нагрузкой до 32 тонн со скоростью до 90 км/час. Это позволит существенно повысить пропускную способность участка и сократить время доставки грузов по железной дороге к морским портам Дальнего Востока.

Глубина подземной части фундамента моста достигает 25 метров. Срок эксплуатации объекта — 70-80 лет.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ