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В Ярославской области открыли крупнейшее в России литейное производство мирового уровня

Дек 6
Москва Центральный федеральный округ
В Ярославской области открыли крупнейшее в России литейное производство мирового уровня

В г. Рыбинске Ярославской области торжественно открыли крупнейший в стране Центр по изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей. Инновационное производство организовано на базе ПАО «ОДК-Сатурн», входящего в госкорпорацию «Ростех». Объем инвестиций в проект превысил 3 млрд рублей. Создано 300 рабочих мест.
На предприятии реализован полный цикл изготовления заготовок различными способами точного литья. Процессы производства максимально автоматизированы. На новом производстве ежегодно будут выпускать компоненты для более чем 2000 российских и зарубежных авиадвигателей. На 20000 кв. метрах размещено 80 единиц высокотехнологичного оборудования, треть из которого произведена в России.

В рамках реализации проекта применены уникальные экологически безопасные технологии. Литейные комплексы не излучают тепло, т.к. оборудованы системой сбора и осаждения выделяемых паров масла, что исключает поступление вредных веществ в рабочую зону и в атмосферный воздух.

Новые цифровые технологии позволяют получать продукцию мирового уровня. При этом точность производства возрастает на 30% процентов, себестоимость продукции снижается на 50 %, трудозатраты сокращаются на 40 %.

Уже в 2020 году «ОДК-Сатурн» удвоит объемы производства – до 280 тысяч лопаток в год. К 2024 году производительность центра должна вырасти в семь раз – до 900 тысяч единиц продукции, в том числе для зарубежных поставок. Доходы центра от данного вида производства прогнозируются на уровне не менее 5 млрд рублей в год.

Ярославская область, Центральный федеральный округ



 
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