В Ярославской области открыли крупнейшее в России литейное производство мирового уровня
В г. Рыбинске Ярославской области торжественно открыли крупнейший в стране Центр по изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей. Инновационное производство организовано на базе ПАО «ОДК-Сатурн», входящего в госкорпорацию «Ростех». Объем инвестиций в проект превысил 3 млрд рублей. Создано 300 рабочих мест.
В рамках реализации проекта применены уникальные экологически безопасные технологии. Литейные комплексы не излучают тепло, т.к. оборудованы системой сбора и осаждения выделяемых паров масла, что исключает поступление вредных веществ в рабочую зону и в атмосферный воздух.
Новые цифровые технологии позволяют получать продукцию мирового уровня. При этом точность производства возрастает на 30% процентов, себестоимость продукции снижается на 50 %, трудозатраты сокращаются на 40 %.
Уже в 2020 году «ОДК-Сатурн» удвоит объемы производства – до 280 тысяч лопаток в год. К 2024 году производительность центра должна вырасти в семь раз – до 900 тысяч единиц продукции, в том числе для зарубежных поставок. Доходы центра от данного вида производства прогнозируются на уровне не менее 5 млрд рублей в год.
Ярославская область, Центральный федеральный округ
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