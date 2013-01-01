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В Красноярске открыли самый современный в Сибири хирургический корпус за 7,4 млрд рублей

Дек 3
Москва Центральный федеральный округ
В Красноярске открыли самый современный в Сибири хирургический корпус за 7,4 млрд рублей

В Красноярске торжественно открыли новый хирургический корпус краевой клинической больницы, что позволит увеличить число проводимых операций с 17 до 25 тысяч в год. Инвестиции в строительство и оснащение составили 7,4 млрд рублей. Общая площадь восьмиэтажного корпуса превышает 60 тыс. кв. метров.
«Удвоение площадей, самое современное медицинское оборудование, возможность развивать технологии мирового уровня — это, конечно, прорыв. Наша краевая больница становится лучшей региональной больницей Сибири», — подчеркнул губернатор Красноярского края Александр Усс, поблагодарив строителей за досрочное окончание работ.

Новый хирургический корпус состоит из двух операционных блоков на 14 залов, отделения диагностики, приемного покоя для экстренных больных, пищеблока и центрального стерилизационного отделения.

В числе нововведений — закрытый бокс с входом в больницу для одновременного въезда трех машин скорой помощи. Приемное отделение оснащено стационарными и мобильными аппаратами искусственной вентиляции легких в случаях массового поступления пострадавших.

Потоки всех больных будут разделены на плановых и экстренных пациентов по цветовой индикации. Красный поток — тяжёлые пациенты, требующие экстренной или реанимационной помощи. Желтый — пациенты средней тяжести, которые сопровождаются медицинским работником и транспортируются на кресле-каталке. Зеленый — пациенты в удовлетворительном состоянии, способные передвигаться самостоятельно.

В здание нового корпуса планируют также перенести приемное отделение из старого помещения, что позволит увеличить пропускную способность с 90 до 150 пациентов в сутки.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ



 
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