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В Московской области создали не имеющий аналогов в мире лазерный комплекс для лечения онкологии

Дек 5
Москва Центральный федеральный округ
В Московской области создали не имеющий аналогов в мире лазерный комплекс для лечения онкологии

Красногорский завод им. С.А. Зверева (Московская область), входящего в Холдинг «Швабе» (госкорпорации «Ростех»), представил на проходящей в Москве Российской неделе здравоохранения не имеющий аналогов в мире лазерный комплекс АЛХК-01-«Зенит» для удаления ранних новообразований, лечения гинекологических заболеваний и предотвращения бесплодия.
Полностью автоматизированный лазерный хирургический комплекс предназначен для удаления раковых опухолей на ранних стадиях и папиллом, лечения эндометриоза и гемангиомы, послеродовых осложнений и других гинекологических заболеваний.

«Это уникальный для России комплекс. Его важное преимущество в том, что он воздействует на широкий спектр заболеваний, связанных с гинекологией и онкологией. При этом с учетом расширенного функционала относительно конкурирующих изделий его стоимость в разы ниже, что одновременно способствует и импортозамещению, и выходу на зарубежные рынки», — отметил заместитель гендиректора «Швабе» Иван Ожгихин.

В отличие от зарубежных аналогов изобретение красногорских специалистов позволяет задавать лазеру произвольный контур обрабатываемой площади, не ограничиваясь рядом фиксированных форм. Комплекс успешно прошел клинические испытания.

Стоимость комплекса составит около 3 млн рублей, в то время как аналоги импортного производства вдвое дороже.

На выставке «Здравоохранение-2019» разработкой заинтересовались заказчики со всей России и других стран. Завод уже получил предварительные заказы. Первая серия запущена в производство и поступит в продажу в конце декабря.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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