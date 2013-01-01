В Нижнем Новгороде открыли первый в России завод по высококачественной переработке пластика



В Нижнем Новгороде состоялось открытие завода по переработке вторичных полимеров «Фантастик Пластик», который является частью «МАГ Груп». Предприятие стало самым крупным по мощности переработки вторсырья в России. Объём инвестиций в запуск завода составил 750 млн рублей. На предприятии создано 115 рабочих мест со среднемесячной заработной платой около 40 тыс. рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, принявший участие в торжественном открытии завода, назвал его ввод в эксплуатацию прорывом не только для региона, но и для страны в целом.

Новый завод будет заниматься переработкой пластиковых отходов в необходимые для промышленности продукты — флексы и гранулят. Предприятие сможет перерабатывать 15 тыс. тонн ПЭТ-пластика и 7 тыс. тонн полиэтилена в год.

Производство уникально тем, что позволяет создавать продукт, соответствующий самым последним мировым стандартам. Гранулы, выпускаемые на «Фантастик пластик», позволяют производить высококачественный пластик, который можно перерабатывать многократно.

На базе предприятия будет работать единственный в стране исследовательский центр вторичных полимеров.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ