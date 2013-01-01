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В Татарстане на заводе «КамАЗ» начали тестирование высокоточного беспилотного грузовика

Дек 4
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане на заводе «КамАЗ» начали тестирование высокоточного беспилотного грузовика

В Набережных Челнах (Татарстан) на территории завода «КамАЗ» началось тестирование беспилотного грузовика «Одиссей», который отличается высокой точностью: погрешность навигации не превышает 3-5 см. Запуск проекта — значимое событие не только для российского автомобилестроения, но и для промышленности в целом. В перспективе такие грузовики могут применяться на любых производствах, где требуются челночные перевозки по заданным маршрутам.
«Одиссей» собран на основе дизельного автомобиля КАМАЗ-4308. Он оснащен четырьмя типами сенсоров — видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами, а также несколькими системами связи: промышленным Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном (экстренным каналом).

В ходе испытаний грузовик без водителя будет осваивать логистику поставок кабин с прессово-рамного завода на автомобильный.

В настоящее время компания также работает над созданием беспилотного карьерного самосвала для перевозки угля и грунта. Тестовые заезды камских грузовых автороботов, создаваемых для опасных участков работ, вскоре пройдут в одном из угольных карьеров Кузбасса. Это может стать первым шагом к роботизации промышленной техники, в том числе работающей в экстремальных условиях — на шахтах, в карьерах и на крайнем Севере.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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