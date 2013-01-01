В Ставропольском крае открыли самый крупный на Северном Кавказе экспоцентр



В г. Минеральные Воды Ставропольского края торжественно открыли многофункциональный выставочный центр «Минводыэкспо» (МВЦ). Крупнейший в Северо-Кавказском федеральном округе экспоцентр общей площадью 33 тыс. кв. метров рассчитан на 5 тысяч посетителей единовременно. Проект реализовала Корпорация развития Северного Кавказа в рекордные сроки – за 8 месяцев.

Порядка 10 тыс. кв. метров в МВЦ занимает многофункциональный выставочный зал, который может быть трансформирован в семь функциональных зон, позволяющих проводить в нем несколько мероприятий одновременно. Экспоцентр оснащен современным оборудованием, в том числе мультимедийным.

Общественная зона МВЦ площадью свыше 8 тыс. кв. метров имеет деловой блок с конференц-залами и переговорными помещениями и мини-отелем, а также оснащена мобильными гардеробами, стойками охраны, кафетерием, кафе и техническими помещениями. Открытые выставочные площади составляют 15 тыс. кв. метров и включают рекреационную зону и лаунж-кафе.

Планируется, что новый экспоцентр станет постоянной площадкой для позиционирования достижений и привлечения инвестиций в регионы Северного Кавказа.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ