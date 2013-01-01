Во Владимирской области построили участок автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» за 2,5 млрд рублей



Во Владимирской области состоялось торжественное открытие социально значимого участка автомобильной дороги «Владимир-Муром-Арзамас». Реализация проекта стоимостью 2,5 млрд рублей велась с 2014 года. Построено 11,5 км новой трассы в обход деревни Бараки, что позволило обеспечить более комфортное движение для автомобилей и повысить безопасность для местного населения.

Автодорога построена с использованием новейших технологий, что увеличит срок её эксплуатации. Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке установлено более 11 км барьерного ограждения, выполнено устройство наружного освещения.

У населённых пунктов Бараки, Байгуши и Шепелево сооружены остановочные павильоны. Для организации пешеходного движения рядом с остановками обустроены тротуары с лестничными сходами.

Реализация данного проекта позволила также обустроить пересечение с автодорогой Владимир — Гусь-Хрустальный с устройством развязки в двух уровнях, что многократно повысит безопасность дорожного движения.

Владимирская область, Центральный федеральный округ