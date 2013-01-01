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В Саратовской области начали строительство завода по глубокой переработке пшеницы за 19 млрд рублей

Дек 5
Москва Центральный федеральный округ
В Саратовской области начали строительство завода по глубокой переработке пшеницы за 19 млрд рублей

В г. Балашове Саратовской области заложили памятный камень в честь начала строительства завода по глубокой переработке пшеницы для производства аминокислот мощностью 250 тыс. тонн в год. Общий объём инвестиций компании «Саратовские биотехнологии» оценивается в 19 млрд рублей. Срок реализации проекта — 2019-2021 гг. Предполагается создание более 500 рабочих мест со средней зарплатой 43 тыс. рублей.
В числе импортозамещающей продукции, которую будут выпускать на заводе, — аминокислота лизин-хлорид. В настоящее время она не производится в России. Это органическое вещество входит в состав аминокислотных добавок, активно применяющихся в животноводстве и птицеводстве.

Производственный комплекс будет построен на основе современных проектных и технологических решений, используемых на действующих предприятиях США и стран ЕС.

После выхода на проектную мощность завод будет выпускать 55 тыс. тонн лизин-хлорида в год, 60 тыс. тонн белковых кормовых добавок, 24 тыс. тонн пшеничного крахмала, 25 тыс. тонн биоэтанола и 23 тыс. тонн глютена.

С появлением нового завода планируется создание биотехнологического кластера, который включит местных сельхозпроизводителей сырья (пшеницы) и животноводческие комплексы региона, которые станут потребителями выпускаемых кормовых добавок.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ



 
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