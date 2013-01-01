ТОП-10 достижений недели: как Россия шла к прорывам мирового уровня в медицине, металлургии, спорте?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.

На этой неделе особенно заметными были шаги российских специалистов к прорывам мирового уровня в области медицины, энергетики, металлургии, защиты окружающей среды. В регионах страны завершились крупнейшие инвестиционные проекты и стартовали новые. Развивались транспортные коридоры и логистические цепочки. Началось производство продукции нового поколения в индустрии среднего и тяжелого машиностроения. И, наконец, наши КамАЗы вновь одержали безоговорочную победу в мировой гонке.

1. В России создали препарат для лечения аутоиммунных заболеваний, не имеющий аналогов в мире

2. В Свердловской области реализовали проект национального значения на металлургическом заводе за 46,2 млрд рублей

3. В Оренбургской области впервые введен в работу новый центр питания энергосистемы, включенный в международный транспортный коридор «Запад-Восток»

4. В Северной Осетии начали строить автотрассу, которая соединит Владикавказ и Моздокский район и свяжет Военно-Грузинскую дорогу с Россией

5. В Санкт-Петербурге начали серийное производство тракторов «Кировец» нового поколения

6. В Липецкой области начали модернизацию литейного производства стоимостью 12 млрд рублей

7. В Карелии собран первый образец нового форвардера для лесопромышленного комплекса

8. В Кемеровской области заложили первый камень в строительство нового завода промышленных газов

9. В Московской области дан старт созданию первого в России сырного кластера

10. Татарстанская команда «КамАЗ-мастер» заняла весь пьедестал ралли «Шелковый путь-2019» в грузовом зачете

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»