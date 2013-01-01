В Кемеровской области заложили первый камень в строительство нового завода промышленных газов
В г. Новокузнецке Кемеровской области 19 июля представители компаний Air Liquide и ЕВРАЗ заложили первый камень в основание нового предприятия по производству промышленных газов. Инвестиции в проект французской компании Air Liquide составят около 9,5 млрд рублей.
Продукты разделения воздуха (кислород, азот и аргон) будут поставлять для технологических нужд комбината и других промышленных предприятий региона, а также для медицинских учреждений Кузбасса и Сибири. В первую очередь – для заполнения кислородом переносных аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
«Современные установки будут на 30% энергоэффективнее прежнего оборудования, это повысит эффективность нашего производства и конкурентоспособность комбината в целом», — отметил вице-президент ЕВРАЗа Алексей Солдатенков.
Производство промышленных газов в Кемеровской области планируют запустить в 2021 году.
* ЕВРАЗ – одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Kазахстане.
Кемеровская область, Сибирский федеральный округ
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