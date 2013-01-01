В Северной Осетии начали строить автотрассу, которая соединит Владикавказ и Моздокский район



В Северной Осетии 17 июля торжественно заложили памятную капсулу в бетонное основание начального участка автодороги, которая соединит Владикавказ с Моздокским районом и свяжет Военно-Грузинскую дорогу с Россией. Инвестиции в строительство трассы составят более 2 млрд рублей.

По словам главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, отсутствие прямого транспортного сообщения с крупнейшим районом республики создает социально-экономические проблемы, которые напрямую влияют на жизнь людей.

В настоящее время производители сельскохозяйственной продукции Моздокского района вынуждены пользоваться объездным маршрутом, проходящим по территории Кабардино-Балкарии. В аналогичной ситуации находятся предприятия Владикавказа, доставляющие свою продукцию в Моздок. Это приводит к потерям времени и росту накладных расходов.

Новая двухполосная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 57,3 км в два раза сократит время на проезд из Владикавказа в Моздок. Объект планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

Этот участок автотрассы свяжет Военно-Грузинскую дорогу через Моздок с выходом на Ставропольский край. В перспективе новая транспортная артерия позволит сократить путь при передвижении между странами Закавказья и Средней Азией.

Республика Северная Осетия, Северо-Кавказский федеральный округ