В Северной Осетии начали строить автотрассу, которая соединит Владикавказ и Моздокский район
В Северной Осетии 17 июля торжественно заложили памятную капсулу в бетонное основание начального участка автодороги, которая соединит Владикавказ с Моздокским районом и свяжет Военно-Грузинскую дорогу с Россией. Инвестиции в строительство трассы составят более 2 млрд рублей.
В настоящее время производители сельскохозяйственной продукции Моздокского района вынуждены пользоваться объездным маршрутом, проходящим по территории Кабардино-Балкарии. В аналогичной ситуации находятся предприятия Владикавказа, доставляющие свою продукцию в Моздок. Это приводит к потерям времени и росту накладных расходов.
Новая двухполосная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 57,3 км в два раза сократит время на проезд из Владикавказа в Моздок. Объект планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году.
Этот участок автотрассы свяжет Военно-Грузинскую дорогу через Моздок с выходом на Ставропольский край. В перспективе новая транспортная артерия позволит сократить путь при передвижении между странами Закавказья и Средней Азией.
Республика Северная Осетия, Северо-Кавказский федеральный округ
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