В Липецкой области начали модернизацию литейного производства за 12 млрд рублей



На Новолипецком металлургическом комбинате (Группа НЛМК) начались строительно-монтажные работы в рамках одного из ключевых проектов предприятия - полной реконструкции машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Инвестиции в проект составят 12 млрд рублей.

Новый производственный комплекс будет возведен на месте старой установки, которую уже демонтировали. Производительность агрегата повысится на 80% - до 1,8 млн. тонн стали в год.

Модернизированная машина также позволит освоить выпуск уникальной продукции - тяжелых слябов (заготовок прямоугольного сечения) повышенной химической чистоты и структурной однородности толщиной до 400 мм и шириной до 2800 мм. Они предназначены для переработки в толстолистовой прокат, из которого изготавливают трубы большого диаметра, объекты ветроэнергетики, элементы морских судов и нефтяных буровых платформ.

«Модернизация позволит компании усилить конкурентное преимущество на мировом рынке стали за счет освоения нового сортамента и премиального качества продукции», - отметил вице-президент Группы НЛМК по инвестиционным проектам Константин Лагутин.

Завершить строительство МНЛЗ и начать выпуск новой продукции планируют в декабре 2019 года.

Липецкая область, Центральный федеральный округ