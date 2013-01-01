Российская команда «КамАЗ-мастер» заняла весь пьедестал ралли «Шелковый путь-2019» в грузовом зачете



Российская автогоночная команда «КамАЗ-мастер», связанная с автозаводом «КамАЗ» (Набережные Челны, Татарстан), заняла первые три места на международном ралли-рейде «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Заключительный, десятый этап международного ралли-марафона «Шелковый путь-2019» проходил 16 июля по маршруту Цзяюйгуань – Дуньхуан в Китае. Перед стартом последнего этапа соревнований три экипажа из Набережных Челнов опережали следующего за ними участника почти на два часа.

На сложной дистанции в песках пустыни Гоби длина спецучастка составляла 255 километров. Путь пролегал через бездорожье и русла рек с множеством камней.

Лучшее время за весь «Шелковый путь-2019» показал победитель всей гонки Антон Шибалов, проехав более 2700 километров спецучастков за 26 часов 1 минуту и 40 секунд. Вторым стал Андрей Каргинов, который отстал от лидера на 25 минут, а тройку замкнул Айрат Мардеев с отставанием в 52 минуты.

В состав команды из Татарстана входят 5 обладателей Кубка мира, 8 мастеров спорта международного класса. «КАМАЗ-Мастер» признана сильнейшей командой мирового автоспорта в классе спортивных грузовиков.

На старт девятого по счёту международного ралли «Шелковый путь-2019» 6 июля в Иркутске вышли более 90 участников из 36 стран мира. В итоге грузовики производства «КамАЗ» вновь одержали безоговорочную победу в мировой гонке.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ