В России создали эффективный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний, не имеющий аналогов мире



В РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва) российские ученые разработали уникальный генноинженерный препарат, который может привести к прорыву мирового уровня в лечении аутоиммунных заболеваний различного происхождения. Первая фаза клинических испытаний лекарственного препарата нового поколения стартует осенью этого года.

Преимущества нового препарата заключаются в том, что он действует на патологический клон клеток иммунной системы, не угнетая общий иммунный фон, воздействуя только на пораженные клетки организма. Прежде всего, препарат эффективен в процессе лечения заболеваний суставов, болезни Бехтерева и псориатического артрита.

Новый отечественный препарат способен устранить первопричину заболеваний, не имеет побочных эффектов, не приводит к осложнениям и ослaблению иммунитетa и не вызывает привыкания. Опыты на животных продемонстрировали хорошие результаты. Лекарство достаточно применять один раз в три-пять лет.

По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, доклинические испытания лекарства показали исключительную эффективность, и если она подтвердится у пациентов клиник, лекарство может стать спасением для людей, страдающих болезнью Бехтерева и псориатическим артритом, – сегодня их в мире 10-15 миллионов человек.

Москва, Центральный федеральный округ