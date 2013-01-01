В Подмосковье дан старт созданию первого в России сырного кластера



В Дмитровском городском округе Московской области началось создание первого в России сырного кластера. Символический старт строительству агропарка «Сырная долина», где на первом этапе разместятся 4 сырзавода, был дал 17 июля. Всего в создание предприятий кластера планируется привлечь свыше 2,5 млрд рублей инвестиций. С запуском заводов будет создано около 600 новых рабочих мест.

Общим объем производства первых четырех резидентов «Сырной долины» при выходе производств на проектную мощность составит 14,5 тысячи тонн сыра в год. Первыми инвесторами агропарка стали компании Savencia, «Сыровар», «Куршавальская сыроварня» и «ЭкоФарминг».

Еще несколько отраслевых предприятий претендуют на участие в кластере. Также планируется строительство молочной лаборатории, которая будет следить за качеством входящего сырья и готового сыра заводов. Всего в «Сырной долине» планируется построить 7 предприятий

«В принципе сырный завод строится за год-полтора, поэтому задача нашего инвестблока — оказывать максимальную поддержку и иностранным, и отечественным инвесторам, чтобы производства как можно быстрее заработали», —отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На территории агропарка уже подготовлена необходимая инфпаструктура: имеются все инженерные сооружения, дороги, коммуникации. Обеспечено водоснабжение, проведены канализация, электричество и газ. Со своей стороны, правительство региона вложило в «Сырную долину» свыше 900 млн рублей. Предполагается, что после запуска агропарка Московская область станет крупнейшим производителем сыра в России.

Московская область, Центральный федеральный округ