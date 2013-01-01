На Урале реализовали проект национального значения на металлургическом заводе за 46,2 млрд рублей



В городе Каменске-Уральском Свердловской области на металлургическом заводе (КУМЗ) ввели в эксплуатацию вторую очередь прокатного комплекса, завершив реализацию крупнейшего за последние десятилетия инвестиционного проекта общей стоимостью 46,2 млрд рублей. Создано 518 высокотехнологичных рабочих мест.

По словам первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, уникальный прокатный комплекс, который по своей технико-технологической оснащенности превосходит все российские и европейские аналоги, позволит выпускать стопроцентно инновационную продукцию, востребованную в авиастроении, космонавтике, судостроении, транспортном машиностроении.

Первая очередь комплекса по производству полуфабрикатов из алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов стоимостью 23 млрд рублей была завершена в 2015 году запуском цеха холодной прокатки.

С выводом на проектную мощность второй очереди – цеха горячей прокатки и цеха термомеханической обработки – объемы производства увеличатся на 166 тыс. тонн в год, а себестоимость продукции снизится на 23%. Теперь завод будет выпускать листы шириной до 2,8 м и плиты шириной до 4 м.

«Сегодня из одной плиты можно сделать крыло самолета без стыковок, что повысит его надежность. Широкий лист можно использовать для широкофюзеляжных самолетов или раскроить его для использования в других отраслях», — пояснил председатель совета директоров КУМЗа Владимир Скорняков.

В числе постоянных заказчиков крупногабаритных плит – Казанский авиационный завод имени Горбунова – филиал ОАО «Туполев», который производит самолёты «Ту» разных моделей.

Уже сейчас 50% продукции завода поставляется на экспорт. Среди крупных заказчиков КУМЗа - авиастроительная корпорация «Boeing». Предполагается, что с выходом на полную мощность портфель заказов завода вырастет в 3,5 раза.

Свердловская область, Уральский федеральный округ