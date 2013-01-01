На Урале реализовали проект национального значения на металлургическом заводе за 46,2 млрд рублей
В городе Каменске-Уральском Свердловской области на металлургическом заводе (КУМЗ) ввели в эксплуатацию вторую очередь прокатного комплекса, завершив реализацию крупнейшего за последние десятилетия инвестиционного проекта общей стоимостью 46,2 млрд рублей. Создано 518 высокотехнологичных рабочих мест.
Первая очередь комплекса по производству полуфабрикатов из алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов стоимостью 23 млрд рублей была завершена в 2015 году запуском цеха холодной прокатки.
С выводом на проектную мощность второй очереди – цеха горячей прокатки и цеха термомеханической обработки – объемы производства увеличатся на 166 тыс. тонн в год, а себестоимость продукции снизится на 23%. Теперь завод будет выпускать листы шириной до 2,8 м и плиты шириной до 4 м.
«Сегодня из одной плиты можно сделать крыло самолета без стыковок, что повысит его надежность. Широкий лист можно использовать для широкофюзеляжных самолетов или раскроить его для использования в других отраслях», — пояснил председатель совета директоров КУМЗа Владимир Скорняков.
В числе постоянных заказчиков крупногабаритных плит – Казанский авиационный завод имени Горбунова – филиал ОАО «Туполев», который производит самолёты «Ту» разных моделей.
Уже сейчас 50% продукции завода поставляется на экспорт. Среди крупных заказчиков КУМЗа - авиастроительная корпорация «Boeing». Предполагается, что с выходом на полную мощность портфель заказов завода вырастет в 3,5 раза.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
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