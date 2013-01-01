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В Оренбургской области впервые введен в работу новый центр питания энергосистемы с телеуправлением

Июл 15
Москва Центральный федеральный округ
В Оренбургской области впервые введен в работу новый центр питания энергосистемы с телеуправлением

В г. Бузулук Оренбургской области ПАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило строительство подстанции «Преображенская». Новый центр питания энергосистемы включен в международный транспортный коридор «Запад — Восток». Стоимость одного из крупнейших инвестпроектов ФСК ЕЭС в регионе составила 2,6 млрд рублей. Планируемые инвестиции до 2024 года оцениваются в 11,3 млрд рублей.
Энергообъект с напряжением 500 кВ и мощностью 501 МВт обеспечит электроснабжение предприятий АО «Оренбургнефть», а также повысит надежность работы энергосистемы региона и транзита между Уралом и Волгой.

Подстанция нового поколения оснащена современным силовым оборудованием. Внедрены автоматизированная система управления технологическими процессами, релейная защита и автоматика на базе микропроцессоров. Установлены цифровые приборы учета. Почти 85% оборудования — российского производства, большая часть выпущена на заводах Поволжья и Урала, включая Тольятти.

Объект связан с центрами управления волоконно-оптическими линиями, проложенными по ЛЭП. Для включения новой подстанции в Единую национальную электрическую сеть (ЕНЭС) была проведена модернизация девяти питающих центров Федеральной сетевой компании, расположенных на Урале и Волге. Кроме того, проведены работы на смежных объектах распределительного сетевого комплекса и генерации.

«Преображенская» станет первым энергообъектом филиала компании — МЭС Урала, на котором до конца года завершится внедрение удаленного управления (телеуправления). Технология позволяет минимизировать риск ошибок персонала, обеспечивая оперативное — до нескольких минут — сокращение времени переключений в электроустановках.

Оренбургская область, Уральский федеральный округ



 
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