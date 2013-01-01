В Санкт-Петербурге начали серийное производство тракторов «Кировец» нового поколения



АО «Петербургский тракторный завод», входящее в ГК ПАО «Кировский завод», 12 июля запустило в серийное производство новую линейку тракторов «Кировец» К-7. За последние три года в развитие производства было вложено около 4 млдр рублей. Появилось около 1000 новых рабочих мест. В ближайшие три года в развитие производства планируют инвестировать еще 5 млрд рублей.

В новых цехах, оснащенных отечественным оборудованием, трактора новой линейки будут выпускаться с двигателями российского производства. Глобальная модернизация основного серийного трактора серии К-744Р (новое название) включила более 20-ти изменений конструкции.

Трансмиссионная группа объединила новые усиленные ведущие мосты Т-400 и автоматизированную коробку передач Т5 с оптимизированным рядом передач и приводом гидравлических насосов. На новых тракторах появится новое поколение системы управления с алгоритмами, защищающими трансмиссию от ошибочных действий оператора. Новая линейка тракторов получила более просторную кабину с улучшенным обзором и шумоизоляцией.

Тракторы «Кировец» К-7 оснащены колесами с шинами увеличенного диаметра, что позволяет реализовать тяговый потенциал с максимальной эффективностью, а также работать с более тяжелыми агрегатами и повысить урожайность за счет снижения давления на почву. Высокотехнологичный трактор успешно прошел полевые испытания.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ