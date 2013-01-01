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В Карелии собран первый образец нового форвардера для лесопромышленного комплекса

Июл 17
Москва Центральный федеральный округ
В Карелии собран первый образец нового форвардера для лесопромышленного комплекса

В Петрозаводске на строящемся машиностроительном заводе ООО «Амкодор-Онего» 16 июля представлен первый образец форвардера, выпущенного в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Создание и освоение промышленного производства лесозаготовительной техники в Республике Карелия». В целом планируется вложить в проект свыше 14 млрд рублей и создать не менее 500 рабочих мест.
Создание завода по выпуску машин для лесопромышленного комплекса (форвардеров, харвестеров, лесопогрузчиков и трелевочных машин) ведется совместно с одним из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий — ОАО «АМКОДОР» на базе ООО «Онежский тракторный завод».

В 2019 году объем инвестиций в новое производство составит 500 млн рублей, будет создано 70 рабочих мест. На заводе уже трудятся 40 человек. Одновременно ведется модернизация и реконструкция производственной площадки. При выходе предприятия на полную мощность объем выпуска лесотехнических машин составит не менее тысячи единиц в год. В течение нескольких лет планируется переход завода от крупноузловой сборки на полный цикл производства.

В серийное производство представленная машина выйдет после прохождения сертификации соответствия техническому регламенту Таможенного союза. До конца текущего года будет сертифицировано три модели техники и выпущено 15 машин, на которые уже есть покупатели.

Первый образец форвардера оснащен передним отвалом и предназначен для сбора, погрузки и транспортировки по территории лесосек и лесовозных дорог круглых лесоматериалов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования древесины.

Форвардер грузоподъемностью 14 тонн за один рейс способен перевозить до 18 кубометров лесоматериала. Благодаря гидромеханической трансмиссии машина может перемещаться на значительные расстояния своим ходом, что позволяет последним рейсом самостоятельно доставить груз на склад лесоперерабатывающего предприятия.

Кроме серийного выпуска машин для лесопромышленного комплекса, на заводе будет развернуто производство комплектующих, которые будут использоваться как для собственных нужд, так и поставляться на предприятия, занимающиеся производством дорожно-строительной и лесозаготовительной техники в России и за рубежом.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ



 
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