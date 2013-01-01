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ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Мар 31
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.

В российских регионах ввели в эксплуатацию месторождения и перерабатывающие предприятия, которые станут одними из крупнейших в мире, запустили несколько крупных электростанций, проложили новые пути для сотрудничества с Китаем, наладили производство продукции взамен той, что ввозилась из США, начали выпуск разработанной в России цифровой техники.

1.В ЯНАО стартовало полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения «Газпрома».

2.В Красноярском крае ввели в эксплуатацию первую серию Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ)

3.Из Амурской области в провинцию Хэйлунцзян проложили подводный участок «Силы Сибири»

4.В Магаданской области ввели в эксплуатацию третий агрегат Усть-Среднеканской ГЭС.

5.В Республике Крым на полную мощность заработали Балаклавская и Таврическая ТЭС.

6.В Москве выпустили первый ноутбук полностью разработанный и укомплектованный в России.

7.В Брянской области запустили серийное производство транзисторов и микросхем для цифровой техники.

8.В Ульяновской области выпустили первые детали крыла МС-21 из российских композитов.

9.В ЕАО соединили российскую и китайскую часть первого железнодорожного моста через Амур.

10.Во Владимирской области создали аналог самого дорогого в мире препарата для лечения патологий крови.

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»



 
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