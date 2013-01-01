ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.
В российских регионах ввели в эксплуатацию месторождения и перерабатывающие предприятия, которые станут одними из крупнейших в мире, запустили несколько крупных электростанций, проложили новые пути для сотрудничества с Китаем, наладили производство продукции взамен той, что ввозилась из США, начали выпуск разработанной в России цифровой техники.
1.В ЯНАО стартовало полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения «Газпрома».
2.В Красноярском крае ввели в эксплуатацию первую серию Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ)
3.Из Амурской области в провинцию Хэйлунцзян проложили подводный участок «Силы Сибири»
4.В Магаданской области ввели в эксплуатацию третий агрегат Усть-Среднеканской ГЭС.
5.В Республике Крым на полную мощность заработали Балаклавская и Таврическая ТЭС.
6.В Москве выпустили первый ноутбук полностью разработанный и укомплектованный в России.
7.В Брянской области запустили серийное производство транзисторов и микросхем для цифровой техники.
8.В Ульяновской области выпустили первые детали крыла МС-21 из российских композитов.
9.В ЕАО соединили российскую и китайскую часть первого железнодорожного моста через Амур.
10.Во Владимирской области создали аналог самого дорогого в мире препарата для лечения патологий крови.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
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