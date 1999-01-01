В Красноярском крае ввели в эксплуатацию первую серию Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ)



Реализован очередной этап крупнейшего в мире энерго-металлургический инвестиционный проекта БЭМО - Богучанского энерго-металлургического объединения, который создает мощную энергетическую базу для развития промышленности в Нижнем Приангарье

Старт новому производству дали вице-премьер России Дмитрий Козак, генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин и председатель правления - генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов в рамках Красноярского экономического форума.

13 лет назад именно на этом форуме компании РУСАЛ и РусГидро подписали соглашение о совместной реализации проекта Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО), который включает в себя создание Богучанского алюминиевого завода и Богучанской ГЭС.

Это проект и является примером успешного масштабного государственно-частного партнерства в России и реализуется в рекордные сроки.

В2012 году запущены в эксплуатацию первые гидроагрегаты ГЭС, в 2015 году станция вышла на проектную мощность в 2997 МВт и сегодня является одной из самых современных и эффективных ГЭС не только России, но и в мире.По словам генерального директора РусГидро Николая Шульгинова, Богучанская ГЭС уже выработала более 70 млрд кВт.ч электроэнергии, что превышает годовое энергопотребление всего Красноярского края.

Бюджет строительства первой серии БоАЗ мощностью 298 тыс. тонн в год составляет 1,69 млрд долларов. Этот проект финансируется за счет собственных средств "Русгидро" и "Русала", а также проектного финансирования ВЭБ.РФ. После ввода второй серии мощность завода составит 600 тыс. т алюминия в год.

Генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин отметил, что наряду Хакасским алюминиевым заводом и строящимся заводом в Тайшете, ввод новых мощностей БоАЗа, работающего по самым современным технологиям, обеспечит не только выпуск конкурентоспособной продукции, но и внесет большой вклад в социально-экономическое развитие Сибири и в целом России.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ