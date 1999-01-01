В Магаданской области ввели в эксплуатацию третий агрегат Усть-Среднеканской ГЭС



Гидроагрегат мощностью 142,5 МВт генерирующая компания "Русгидро" запустила на крупнейшей строящейся гидроэлектростанции России, расположенной на реке Колыма.

В результате пуска третьего агрегата мощность станции возросла почти вдвое - с 168 МВт до 310,5 МВт. Вырабатываемая ГЭС энергия обеспечит работу новых промышленных объектов как в Магаданской области, так и в Чукотском автономном округе, для энергоснабжения которого будет построена линия электропередачи длиной более 800 км.

Усть-Среднеканская ГЭС расположена в 217 км ниже по течению от действующей Колымской ГЭС и является второй ступенью Колымского каскада. Уникальный гидроэнергетический объект возводится в чрезвычайно сложных природных условиях - толщина вечной мерзлоты достигает 300 м, а температура воздуха зимой опускается до минус 60 градусов.

Проект строительства Усть-Среднеканской ГЭС был разработан институтом "Ленгидропроект" еще в 80-х годах прошлого века. Подготовка площадки началась в 1991 году, но из-за недостаточного финансирования работы были практически заморожены. Строительство возобновилось только в 2008 году, когда будущая станция была передана в ведение "Русгидро".

Первый и второй гидроагрегаты станции были введены в 2013 году. Сегодня на станции идет строительство четвертого гидроагрегата, стоимость которого составит 24,5 млрд руб. Этот агрегат, который планируется вести в эксплуатацию к 2023 году, позволит станции выйти на проектную мощность в 570 МВт и достичь среднегодовой выработки электроэнергии до 2,55 млрд кВт.ч.

Усть-Среднеканская ГЭС станет энергетической базой для освоения Баимского месторождения золота и меди.

Магаданская область, Дальневосточный федеральный округ