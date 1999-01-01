Из Амурской области в провинцию Хэйлунцзян проложили подводный участок «Силы Сибири»



Россия и Китай завершили строительство участка магистрального газопровода через реку Амур и подписали отчет об итогах оценки качества выполнения проекта в пограничном городе Хэйхэ.

Строительство подводного участка «Силы Сибири» началось в сентябре 2016 года и завершилось согласно графику, несмотря экстремальный холод, сложные геологические условия, а также различия инженерно-строительных стандартов двух соседних стран.

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» начнутся на 20 дней раньше запланированного срока — 1 декабря 2019 года. В 2019 году «Газпром» планирует инвестировать в «Силу Сибири» 147,5 млрд рублей.

Согласно контракту, подписанному российской компанией "Газпром" и китайской корпорацией CNPC, по "восточному маршруту" в Китай будет поставляться 38 миллиардов кубометров российского газа в год.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ