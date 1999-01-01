Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 МАР, 15:30 МСК
USD (ЦБ)    64,8012
EUR (ЦБ)    72,8884

28 МАР, 15:30 МСК
USD (ЦБ)    64,8012
EUR (ЦБ)    72,8884

Из Амурской области в провинцию Хэйлунцзян проложили подводный участок «Силы Сибири»

Мар 28
Москва Центральный федеральный округ
Из Амурской области в провинцию Хэйлунцзян проложили подводный участок «Силы Сибири»

Россия и Китай завершили строительство участка магистрального газопровода через реку Амур и подписали отчет об итогах оценки качества выполнения проекта в пограничном городе Хэйхэ.
Строительство подводного участка «Силы Сибири» началось в сентябре 2016 года и завершилось согласно графику, несмотря экстремальный холод, сложные геологические условия, а также различия инженерно-строительных стандартов двух соседних стран.

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» начнутся на 20 дней раньше запланированного срока — 1 декабря 2019 года. В 2019 году «Газпром» планирует инвестировать в «Силу Сибири» 147,5 млрд рублей.

Согласно контракту, подписанному российской компанией "Газпром" и китайской корпорацией CNPC, по "восточному маршруту" в Китай будет поставляться 38 миллиардов кубометров российского газа в год.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
28 Мар:
28 Мар:
27 Мар:
Центральный федеральный округ:
28 Мар:
27 Мар:
27 Мар:
РОССИЯ:
28 Мар:
27 Мар:
27 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 1

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 3

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 8

Узнай, страна

Из Амурской области в провинцию Хэйлунцзян проложили подводный участок «Силы Сибири»

Из Амурской области в провинцию Хэйлунцзян проложили подводный участок «Силы Сибири»

В Москве представили созданную «Росэлектроникой» «умную» систему управления энергетикой

В Москве представили созданную «Росэлектроникой» «умную» систему управления энергетикой

Санкт- Петербург вторым в России начал эксплуатировать электробусы VОLGABUS

Санкт- Петербург вторым в России начал эксплуатировать электробусы VОLGABUS

Казахстан ждет омских предпринимателей на крупнейшей строительной и интерьерной выставке

Казахстан ждет омских предпринимателей на крупнейшей строительной и интерьерной выставке

Новости дня

15:11 В Якутии запретили брать на работу мигрантов В Якутии запретили брать на работу мигрантов
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
14:40 Названы лучшие смартфоны 2019 года Названы лучшие смартфоны 2019 года
13:59 В Дагестане задержан член банды, причастной к взрывам в московском метро в 2010 году
13:33 Москва и Бишкек будут координировать позиции по НАТО Москва и Бишкек будут координировать позиции по НАТО
13:01 В Хабаровском кране возбуждено дело о махинациях на 10 млрд рублей В Хабаровском кране возбуждено дело о махинациях на 10 млрд рублей
12:31 Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
11:54 Туристка обнаружила скрытую видеокамеру в дезодоранте Туристка обнаружила скрытую видеокамеру в дезодоранте

Узнай, страна!

15:10 Из Амурской области в провинцию Хэйлунцзян проложили подводный участок «Силы Сибири» Из Амурской области в провинцию Хэйлунцзян проложили подводный участок «Силы Сибири»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
14:24 В Москве представили созданную «Росэлектроникой» «умную» систему управления энергетикой В Москве представили созданную «Росэлектроникой» «умную» систему управления энергетикой
14:18 Санкт- Петербург вторым в России начал эксплуатировать электробусы VОLGABUS Санкт- Петербург вторым в России начал эксплуатировать электробусы VОLGABUS
12:08 Казахстан ждет омских предпринимателей на крупнейшей строительной и интерьерной выставке Казахстан ждет омских предпринимателей на крупнейшей строительной и интерьерной выставке
08:54 В Тамбовской области до конца года будет построено несколько важных социальных объектов В Тамбовской области до конца года будет построено несколько важных социальных объектов
27 МАР, 11:38 Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда» Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter