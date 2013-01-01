В Ульяновской области выпустили первые детали крыла МС-21 из российских композитов



Первые центроплан и кессон крыла, изготовленные из российских материалов вместо ранее применявшихся американских, произведены на предприятии "Аэрокомпозит" в особой экономической зоне «Алабуга»

По словам осмотревшего новое производство вице-премьера Правительства РФ Юрия Борисова в связи с заменой композитных материалов американского производства на российские не потребуется перепроектирование крыла для самолета МС-21.

Импортозамещение потребовалось в связи с санкциями США, введенными в отношении завода "Аэрокомпозит" - поставщика Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Российские власти ведут процедуру обжалования включения "Аэрокомпозита" в санкционный список, настаивая на том, что это полностью гражданская компания.

Одновременно принимаются меры для того, чтобы импортозаместить все композитные материалы и выпустить российские финальные образцы, которые подтвердили уже свои основные характеристики.

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, сроки запуска самолета МС-21 в серийное производство сдвигаются на конец 2020 года в связи с необходимостью создания собственного композитного крыла. Дополнительные вложения оцениваются в 2,7 млрд рублей.

Но власти полны решимости завершить этот флагманский проект, поскольку российский рынок среднемагистральных самолетов нуждается как минимум в 860 лайнерах МС-21.

Предполагается выпускать две версии самолета - МС-21-200 пассажировместимостью от 132 до 165 мест и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400, рассчитанной на 250 мест.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ