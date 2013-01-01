В Москве выпустили первый ноутбук полностью разработанный и укомплектованный в России



Компьютер IRBIS NB140 заявлен как полностью отечественный продукт, который может применяться в качестве импортозамещающего решения в корпоративном и в государственном секторе.

В ноутбуке используется материнская плата, разработанная специалистами компании IRBIS и выпущенная на современной автоматизированной линии монтажа плат в едином производственном комплексе в Зеленограде.

Новая 14-дюймовая модель IRBIS NB140 выпускается в белом цвете и работает на базе процессора Intel Celeron N3350 под управлением ОС Windows 10 Pro. Как и другие свои устройства производимых компанией IRBIS тонких ультрабуков, NB140 оснащен экраном с разрешением Full HD IPS и широкими углами обзора. Объем оперативной памяти - 3 Гб, а встроенной - 32 Гб. На корпусе предусмотрены порты для USB 2.0 и 3.0, RJ45, miniHDMI, разъем miniJack и слот для карт формата Micro SD до 256ГБ. Внутри установлены модули Wi-Fi и bluetooth 4.0, а на передней панели имеется веб-камера для видеозвонков. Заявленное время работы от аккумулятора - до пяти часов.

Ранее, в январе 2019 года, на международной выставке электроники CES 2019 в Лас Вегасе (США) российский производитель компьютерной техники IRBIS продемонстрировал еще одно новое устройство — безрамочный ультрабук в тонком алюминиевом корпусе IRBIS NB245.

NB245 получил низкопрофильную клавиатуру островного типа и яркий 14-дюймовый Full HD экран Full Lamination Screen с IPS-матрицей и разрешением 1920 на 1080 пикселей. Пользователь этого компьютера получает большой тачпад и подсветку клавиатуры, а также возможность авторизации по отпечатку пальца при помощи технологии Windows Hello. Внутри устройства установлен 2-ядерный процессор Intel Celeron, 4 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, которую можно расширить до 128 Гб при помощи MicroSD или до 512 Гб за счёт подключения дополнительного SSD-накопителя (слот SSD M-2).

Официальным дистрибьютором, который в этом году будет осуществлять оптовые поставки моделей на территории России, стала компания Treolan.

Москва, Центральный федеральный округ