ТОП-10 достижений августа: как в России сворачивают горы в дорожном строительстве и газопереработке



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.

Последний месяц лета был для регионов России по-настоящему горячим. Масштабы начатых и завершенных проектов грандиозны. На ближайшее десятилетие возродилась главная стройка XX века – БАМ. Сквозь тувинские горы тоже пройдет железная дорога – впервые в истории региона. Якутским газом начали наполнять трубы газопровода «Сила Сибири». В промышленных центрах реализовали важные для всей страны инфраструктурные проекты: построены автодороги, транспортные развязки, логистические терминалы. Увеличены энергетические мощности, в том числе за счет атомной и солнечной генерации. Спущены на воду крупные судна. Открыт для полетов новый международный аэропорт. На беспилотном корабле отправился в космос робот Федор.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»