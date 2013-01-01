ТОП-10 достижений августа: как в России сворачивают горы в дорожном строительстве и газопереработке
Авг 31
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.
Последний месяц лета был для регионов России по-настоящему горячим. Масштабы начатых и завершенных проектов грандиозны. На ближайшее десятилетие возродилась главная стройка XX века – БАМ. Сквозь тувинские горы тоже пройдет железная дорога – впервые в истории региона. Якутским газом начали наполнять трубы газопровода «Сила Сибири». В промышленных центрах реализовали важные для всей страны инфраструктурные проекты: построены автодороги, транспортные развязки, логистические терминалы. Увеличены энергетические мощности, в том числе за счет атомной и солнечной генерации. Спущены на воду крупные судна. Открыт для полетов новый международный аэропорт. На беспилотном корабле отправился в космос робот Федор.
- В Бурятии начали строительство крупнейшего в России второго Северомуйского тоннеля на БАМе
- В Туве дан старт строительству первой в республике железной дороги за 200 млрд рублей с помощью ЦВО
- В Якутии начали наполнение природным газом трубопровода «Сила Сибири»
- В Ставропольском крае стартует строительство крупного газохимического комплекса за 120 млрд рублей
- В Новороссийске открыли транспортную развязку в рамках проекта с бюджетом в 101 млрд рублей
- В Тульской области запущен первый в России завод сортового проката из конвертерной стали стоимостью 55 млрд рублей
- В Волгограде стартовал проект по созданию химического кластера стоимостью свыше 50 млрд рублей
- В Ленинградской области начали строить морские терминалы в порту Усть-Луга за 46,5 млрд рублей
- В Воронежской области выведен на проектную мощность второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2
- В Саратове в новом международном аэропорту «Гагарин» приземлился первый регулярный рейс
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
31 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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