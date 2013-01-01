В Туле запущен первый в России завод сортового проката из конвертерной стали стоимостью 55 млрд руб.



В Туле вышло на полную мощность производство ООО «Тула-Сталь» компании «Промышленно-металлургический холдинг». Инвестиции в строительство завода составили 55 млрд рублей. Создано 1800 рабочих мест.

Плановая производительность литейно-прокатного комплекса составляет около 1,8 млн тонн сталепроката в год. Завод «Тула-Сталь» стал первым в истории России интегрированным производителем качественного сортового проката из конвертерной стали.

В качестве основного сталеплавильного агрегата используется 160-тонный кислородный конвертер. Кроме него, сталеплавильный цех включает блок внепечной обработки: установку «ковш-печь» и вакууматор, а также машину непрерывного литья заготовки. 1,5 млн тонн стали в год.

Прокатку заготовок осуществляют на двух сортовых станах с выпуском квадрата, круга, шестигранника, полосы, катанки. На предприятии используются самые современные технологии в сфере охраны окружающей среды.

Впервые в практике отечественной металлургии в системе газоочистки кислородно-конвертерного цеха установлен электрофильтр, позволяющий эффективно очищать исходящие конвертерные газы. Кроме того, действует полностью замкнутый водооборотный цикл.

Продукция завода будет использоваться в строительстве, машиностроении и метизной промышленности. На первом этапе «Тула-Сталь» планирует поставлять на российский рынок непрерывнолитые заготовки, а также экспортировать сталелитейные полуфабрикаты. В качестве потенциальных рынков сбыта предполагаются азиатский регион, Турция, Италия и Алжир.

Тульская область, Центральный федеральный округ