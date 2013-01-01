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В Бурятии начали строительство крупнейшего в России второго Северомуйского тоннеля на БАМе

Авг 20
Москва Центральный федеральный округ
В Бурятии начали строительство крупнейшего в России второго Северомуйского тоннеля на БАМе

В Бурятии на соответствующий участок Байкало-Амурской магистрали прибыла первая группа строителей второго Северомуйского тоннеля в составе 100 человек. Строительство второго крупнейшего в России тоннеля длиной 15 км займет около 10 лет и по предварительным оценкам обойдется более чем в 260 млрд рублей.
Новые строители БАМа приступили к возведению вахтового городка, включающего общежития, административно-бытовой комплекс и другие объекты. Затем будет построен завод железобетонной тоннельной обделки. Непосредственно проходка второго тоннеля сквозь Северо-Муйский хребет начнется в 2020 году.Новый тоннель будет идти параллельно действующему. Его строительство начнут вести с двух сторон.

После ввода в эксплуатацию второго Северомуйского тоннеля пропускная способность на этом участке БАМа увеличится с 16 млн до 100 млн тонн грузов в год. Новый тоннель необходим для увеличения объема грузоперевозок, что будет способствовать развитию Дальнего Востока.

Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ



 
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