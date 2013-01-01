Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 АВГ, 11:07 МСК
USD (ЦБ)    65,8907
EUR (ЦБ)    73,4550

16 АВГ, 11:07 МСК
USD (ЦБ)    65,8907
EUR (ЦБ)    73,4550

В Ленинградской области начали строить морские терминалы в порту Усть-Луга за 46,5 млрд рублей

Авг 16
Москва Центральный федеральный округ
В Ленинградской области начали строить морские терминалы в порту Усть-Луга за 46,5 млрд рублей

В Ленинградской области в морском торговом порту Усть-Луга холдинг «Новотранс», ОАО «Компания Усть-Луга» и строительное управление «ГТ Морстрой» начали строительство вертикального берегоукрепления в рамках реализации проекта по созданию многофункционального терминального комплекса Lugaport. Общий объем инвестиций оценивается в 46,5 млрд рублей.
В настоящее время генеральный подрядчик строительства «ГТ Морстрой» ведет работы по погружению свай-оболочек для берегоукреплений. Кроме того, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) выдало ОАО «Компания Усть-Луга» разрешение на создание искусственных земельных участков для строительства морских терминалов пятой и шестой очередей Комплекса генеральных грузов в порту Усть-Луга.

Инвестиционный проект строительства Универсального торгового терминала «Усть-Луга» предусматривает создание морских терминалов по перевалке зерна, пищевых грузов, а также генеральных и навалочных грузов общим объемом 24,3 млн тонн в год.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
15 Авг:
15 Авг:
15 Авг:
Центральный федеральный округ:
15 Авг:
15 Авг:
15 Авг:
РОССИЯ:
15 Авг:
14 Авг:
14 Авг:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

На дачу или на курорт? Где и как сегодня предпочитают отдыхать россияне?

На дачу или на курорт? Где и как сегодня предпочитают отдыхать россияне?
Исследования

Торговля технологиями. Как Россия сократила разрыв между технологическим экспортом и импортом?

Торговля технологиями. Как Россия сократила разрыв между технологическим экспортом и импортом?
Экономика

Ученье в радость. Зачем изучать эмоции учащихся?

Ученье в радость. Зачем изучать эмоции учащихся?
Исследования

Спасая российские верфи. Власти придумали способ поддержать отечественных судостроителей

Спасая российские верфи. Власти придумали способ поддержать отечественных судостроителей
Экономика

Денис Клявер: «Каждую годовщину с супругой отмечаем в Баку»

Денис Клявер: «Каждую годовщину с супругой отмечаем в Баку»
Культура

Битва за Арктику. США проигрывают России?

Битва за Арктику. США проигрывают России?
Политика

Узнай, страна

В Ленинградской области начали строить морские терминалы в порту Усть-Луга за 46,5 млрд рублей

В Ленинградской области начали строить морские терминалы в порту Усть-Луга за 46,5 млрд рублей

В Мордовии завод «Биохимик» первым в России зарегистрировал лекарственные препараты нового поколения

В Мордовии завод «Биохимик» первым в России зарегистрировал лекарственные препараты нового поколения

Вологодский экспорт в надежных руках!

Вологодский экспорт в надежных руках!

В Петропавловске-Камчатском запустили второй высокотехнологичный мусороперерабатывающий комплекс

В Петропавловске-Камчатском запустили второй высокотехнологичный мусороперерабатывающий комплекс

Новости дня

10:32 Бобков оценил план Зеленского по «возвращению» Крыма Бобков оценил план Зеленского по «возвращению» Крыма
Дешевле или экономней? Почему средний чек россиян в июле стал меньше?
Дешевле или экономней? Почему средний чек россиян в июле стал меньше?
09:31 Трамп хочет приобрести Гренландию Трамп хочет приобрести Гренландию
08:13 Минтранс рассматривает вариант создания сети высокоскоростных магистралей Минтранс рассматривает вариант создания сети высокоскоростных магистралей
07:44 Командир экстренно севшего А-321 на кукурузном поле отказался считать себя героем Командир экстренно севшего А-321 на кукурузном поле отказался считать себя героем
15 АВГ, 23:57 Тайваньский уфолог обнаружил исчезнувшую Атлантиду во время трансляции МКС Тайваньский уфолог обнаружил исчезнувшую Атлантиду во время трансляции МКС Видео
15 АВГ, 22:46 Ученые находят микропластики глубоко в арктическом льду Ученые находят микропластики глубоко в арктическом льду
Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?
Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?
15 АВГ, 21:58 Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВП Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВП

Узнай, страна!

10:56 В Ленинградской области начали строить морские терминалы в порту Усть-Луга за 46,5 млрд рублей В Ленинградской области начали строить морские терминалы в порту Усть-Луга за 46,5 млрд рублей
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
15 АВГ, 13:58 Вологодский экспорт в надежных руках! Вологодский экспорт в надежных руках!
14 АВГ, 11:24 Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном
13 АВГ, 09:36 Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном
08 АВГ, 13:42 Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»
Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter