В Ленинградской области начали строить морские терминалы в порту Усть-Луга за 46,5 млрд рублей



В Ленинградской области в морском торговом порту Усть-Луга холдинг «Новотранс», ОАО «Компания Усть-Луга» и строительное управление «ГТ Морстрой» начали строительство вертикального берегоукрепления в рамках реализации проекта по созданию многофункционального терминального комплекса Lugaport. Общий объем инвестиций оценивается в 46,5 млрд рублей.

В настоящее время генеральный подрядчик строительства «ГТ Морстрой» ведет работы по погружению свай-оболочек для берегоукреплений. Кроме того, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) выдало ОАО «Компания Усть-Луга» разрешение на создание искусственных земельных участков для строительства морских терминалов пятой и шестой очередей Комплекса генеральных грузов в порту Усть-Луга.

Инвестиционный проект строительства Универсального торгового терминала «Усть-Луга» предусматривает создание морских терминалов по перевалке зерна, пищевых грузов, а также генеральных и навалочных грузов общим объемом 24,3 млн тонн в год.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ