В Якутии начали наполнение природным газом трубопровода «Сила Сибири»



В Якутии «Газпром» начал плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению полости газопровода «Сила Сибири» природным газом. Газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться в Китай, начиная с 1 декабря.

Пусконаладочные работы начались с опережением графика. Начало заполнения газопровода «Сила Сибири» природным газом предварительно было запланировано на 1 сентября 2019 г. В работах задействовано более 300 человек в бригадах трех типов: комплексных, мобильных и находящихся непосредственно на крановых узлах.

Основной задачей комплексной бригады является контроль процесса вытеснения азота и подачи газа и реагирование на нештатные ситуации. Группы, находящиеся на крановых узлах, будут контролировать вытеснение азотной смеси и в случае необходимости - перекрывать запорную арматуру. Мобильные бригады отвечают за оперативные действия.

В Якутии должна получить развитие система, подходящая к газопроводу. В дальнейшем планируется провести масштабную газификацию региона, в том числе южных его районов, отметил глава Якутии Айсен Николаев на первом республиканском нефтегазовом форуме, который проходит в г. Мирном на западе Якутии.

Республики Саха (Якутия), Сибирский федеральный округ